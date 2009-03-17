آخرین تمرین تیم الجزیره امارات قبل از دیدار با استقلال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین از ساعت 15 در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی آغاز شد. بازیکنان تیم الجزیره در ابتدای این تمرین بدن‌های خود را گرم کردند، در ادامه تمرینات کششی انجام دادند و سپس به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

مرور کارهای تاکتیکی، سانتر از جناحین و ارسال توپ به روی دروازه از دیگر بخش‌های تمرین امروز تیم فوتبال الجزیره بود.

در یکی از بخش‌های تمرین امروز بازیکنان تیم فوتبال الجزیره به زدن ضربات ایستگاهی و پنالتی و شوت به سمت دروازه‌ها پرداختند.

تمرین امروز تیم الجزیره ساعت 16 به اتمام رسید و کادر فنی بازیکنان، همراهان و خبرنگاران همراه تیم این عازم هتل استقلال شدند تا خود را برای بازی فردا آماده کنند.