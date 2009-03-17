مخالفان کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار را تصرف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آندری راجوئلینا رهبر مخالفان دولت ماداگاسکار و هوادارانش با

هجوم به کاخ ریاست جمهوری دولت "مارک راوالوماناناس" را ساقط کردند.

این در حالی است که رهبر مخالفان و شهردار سابق آنتاناناریو پایتخت ماداگاسکار با اعلام خود به عنوان رهبر این کشور به هزاران هوادار در یک تظاهرات گفت: جنگ برای رسیدن به دموکراسی پایان یافته است.

هواداران مخالفان دولت ماداگاسکار در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده اند و رئیس جمهور این کشور به یک اقامتگاه مخفی در 14 کیلومتری پایتخت گریخته است.

گفته می شود تعداد محدودی از هواداران رئیس جمهور و همچنین گارد ریاست جمهوری از رئیس جمهور در مقابل شورشیان محافظت می کنند.

بی بی سی به نقل از رئیس جمهور ماداگاسکار از اعلام مبارزه با مخالفان حتی به قیمت کشته شدن خبر داده است.

از ماه ژانویه و شدت گرفتن درگیری ها بین مخالفان و موافقان دولت تاکنون بیش از صدنفر در درگیری با گارد ریاست جمهوری ماداگاسکار کشته شده اند.

مخالفان رئیس جمهور ماداگاسکار وی را به سوء استفاده از قدرت متهم کرده اند.