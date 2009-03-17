به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحمید صالحی با عنوان این مطلب که بدن در تماس با مایعات داغ دچار سوختگی عمیق می شود افزود: اجسام داغ در مدت سه ثانیه بدن را تا عمق می سوزاند و خنک کردن با آب سرد نیز موثر واقع نمی شود.

رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری با تاکید بر اینکه به هیچ وجه در سوختگیهای شدید نباید پوست سوخته را با آب سرد خنک کرد تصریح کرد: تنها اقدام موثر در سوختگی ، مراجعه فوری به مراکز درمانی سوختگی است.

صالحی ضمن هشدار نسبت به هر چه سریعتر رساندن فرد مصدوم به مرکز درمانی از بیمارستانهای شهید مطهری در شمال و یافت‌آباد در جنوب تهران و شهید چمران به عنوان بیمارستانهای مجهز به بخشهای تخصصی سوختگی نام برد.

به گفته رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری 60 درصد سوختگی‌ها در اثر آتش گرفتگی و انفجار است و بهترین راه جلوگیری از مرگ و میر ناشی از سوختگی، پیشگیری است.