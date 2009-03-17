الجزیره را دستکم نمی گیریم / هواداران روزی باشکوه بسازند

سیاوش اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: پس از اینکه مقابل الاتحاد در 10 دقیقه پایانی پیروزی را با شکست عوض کردیم در بازی فردا مقابل الجزیره به تنها چیزی که فکر می کنیم رسیدن به پیروزی و کسب سه امتیاز است.

وی در ادامه شرایط جاری تیم فوتبال استقلال را مطلوب خواند و افزود: به هیچ عنوان حریف اماراتی را دستکم نمی گیریم. الجزیره یک تیم خوب و باکلاس در فوتبال امارات است که برای جبران شکست هفته گذشته مقابل ام صلال قطر در دیدار مقابل استقلال به دنبال امتیاز خواهد بود.

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در ادامه تصریح کرد: برای ما که مدعی صعود از گروه خود به مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هستیم، دیدارهای خانگی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در ورزشگاه آزادی تمامی حریفان را از پیش رو برداریم. در بازی فردا با توجه به این مهم، توکل به خدا و همت بازیکنان الجزیره را از پیش رو برداشته و اولین سه امتیاز را در میدان آسیایی کسب می کنیم.

اکبرپور در خاتمه از هواداران استقلال خواست یک روز بزرگ و باشکوه را در ورزشگاه آزادی به وجود آورده و این تیم را در راه پیروزی مقابل الجزیره همراهی کنند.