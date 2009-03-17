تاکید رئیس کمیسیون امنیت ملی بر حمایت مسئولان و مردم ایران از مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، ابواسامه رئیس دفتر جنبش حماس در تهران بعد از ظهر سه شنبه با علاء الدین بروجردی دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار ابتدا بروجردی ضمن ستایش مقاومت مردمی فلسطین در غزه در تهاجم 22 روزه رژیم صهیونیستی به این منطقه بر حمایت مسئولان و مردم جمهوری اسلامی ایران از آرمان و مقاومت فلسطین تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت مردم حوزه انتخابیه خود -بروجرد- از مردم بی پناه فلسطین افزود: میدانی به نام غزه در شهر بروجرد نامگذاری شد تا یاد حماسه غزه همواره باقی بماند.

بروجردی در پایان سخنان خود نیز یک فقره چک حاوی کمک های مادی دانش آموزان و فرهنگیان شهر بروجرد به مردم مظلوم غزه را به نماینده حماس در تهران تقدیم کرد.

در ادامه این دیدار ابواسامه رئیس دفتر حماس در تهران با ارائه گزارشی از آخرین تحولات سیاسی در مورد فلسطین و حماس حمایت های معنوی و مادی مردم ایران به مردم فلسطین را حائز اهمیت دانست و ضمن قدردانی از این هدایا گفت: کمک های مادی دانش آموزان و فرهنگیان بروجرد به مردم غزه اثر معنوی و تربیتی بزرگی بر همتایان آنان در فلسطین بر جای می گذارد.

وی ادامه داد: این کمک ها نشان می دهد که کودکان، دانش آموزان، فرهنگیان و تمام اقشار مردم ایران به ویژه شهر بروجرد در آلام و سختی های مردم فلسطین خود را شریک می دانند و آنان را در هیچ شرایطی فراموش نمی کنند.

ابو اسامه نسل های آینده فلسطین را نسل های پیروزی نامید که خداوند به دست آنها فلسطین را آزاد خواهد ساخت.