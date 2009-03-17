یگانهای حفاظتی در بناهای تاریخی استان قزوین مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیدمیثم حصاری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی یگان حفاظت سازمان با ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در محل سازمان میراث فرهنگی قزوین اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت از تاریخ 22 اسفند ماه سال جاری در مراکز تاریخی مستقر شده اند و تا 15 فروردین ماه سال آینده به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی در این مناطق هستند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: برای نخستین بار در چهارشنبه آخر سال بناهایی که در دسترس خطر آتش‌سوزی بودند را بررسی کرده و یگان ویژه برای حفاظت این بناها پی‌ بینی شده است و در طول ایام نوروز نیز یگان ویژه موتوری حفاظت آمادگی کامل دارند تا در صورت نیاز و با یک تماس تلفنی در سریعترین زمان ممکن برای ماموریت به محل اعزام ‌شوند.



در ادامه این جلسه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: اگر چه یگان حفاظت یگان نظامی به حساب نمی‌آید ولی با حوزه انتظامی و نظامی ارتباط تنگاتنگ داشته و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اقتضای مسئولیت خطیری که در حفظ و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی دارد، باید به شکل متفاوت و فراگیر این وظیفه را با رویکرد فرهنگی به انجام برساند.



محمدمهدی رضاپور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات موفق سال‌های گذشته و حضور فعال پرسنل یگان در پوشش حفاظتی بناها، استقبال گسترده مردم و مسئولان از بناهای تاریخی امیدواریم سال 88 نیز بتوانیم گردشگران زیادی را پذیرایی کرده و خدمات مناسبی به بازدید کنندگان اماکن تاریخی ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: در بناهای تاریخی، گردشگران زیادی از گروه‌های مختلف اجتماعی اعم از دانش‌آموز و دانشجو تا مقامات استانی و مملکتی حضور می یابند که وظیفه افراد یگان را برای برخورد مناسب و ارائه خدمات مطلوب به این گردشگران سنگین می‌کند از این رونیروهای یگان تلاش می کنند با برخوردمناسب ، پوشش و آرایش ظاهری آراسته، رعایت انضباط و مقررات، فضای مناسبی را برای بازدید کنندگان فراهم کنند.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین اضافه کرد: در برنامه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سال 88 با آماده کردن بناهای تاریخی بیشتری برای بازدید مردم و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، مسئولیت یگان اضافه شده و ما نیز خرسندیم که در بهترین ایام سال و عید نوروز با برنامه‌ریزی و تدابیر اندیشیده شده می توانیم در شادی مردم سهیم شویم.