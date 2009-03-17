جشنواره سفره ‌آرایی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در این جشنواره سنتی که بعد از ظهر سه شنبه با حضور چشمگیر دانش آموزان و خانواده ها در میدان شهرداری ساری برگزار شد، گروه های سنتی سفره آرایی به هنرنمایی پرداختند.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری در این مراسم اظهار داشت: هدف از این کار را حفظ و پاسداشت سنت های کهن بومی ـ محلی مازندرانی است که با تلاش کمیسیون فرهنگی شورای شهر و شهرداری ساری به روظ سنتی و با نگرش حضور نوجوانان و جوانان برای احیای سنت های فراموش شده انجام شده است.
نادعلی رمضان پور ادامه داد: در این جشنواره از تجربه های دانش آموزان شهید تراب نژاد ساری استفاده شده است.
وی از مشارکت 20 گروه سفره آرایی در نخستین دوره این برنامه فرهنگی خبر داد و خاطرنشان کرد: حدود 50 دانش آموزان مازندرانی از این مدرسه در این جشنواره شرکت کردند.
اجرای برنامه نوروزخوانی و سرودهای محلی مازندرانی از برنامه های جنبی این جشنواره بوده است.
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