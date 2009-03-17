17 میلیارد تومان تسهیلات به صنعت مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، کمال سهلی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای راهبردی صنعت و معدن مازندران در ساری اظهار داشت: 27 میلیارد و 470 میلیون تومان اعتبار مصوب این بانک برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 22 میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی استان منجر به عقد قرارداد شده که 70 درصد مبلغ تسهیلات به صاحبان صنایع پرداخت شد.

مدیر بانک صنعت و معدن مازندران با اشاره به آمادگی این بانک برای اعطای تسهیلات تا سقف 50 میلیارد تومان در مازندران عنوان کرد: به زودی شعبه دوم بانک صنعت و معدن استان در شهرک صنعتی آمل احداث خواهد شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیز در سخنانی با اشاره به نقش موثر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در حمایت از تولیدات داخل یادآور شد: تاکنون 60 واحد صنعتی استان آمادگی خود را برای تبلیغات رسانه ای در استان اعلام کرده اند.

احمد اصغری با بیان اینکه عدم تولید با کیفیت برتر و بسته بندی نامناسب سبب شد تا صادرکنندگان استان، 98 درصد بازار ترکمنستان را از دست دهند، ادامه داد: باید تلاش شود تا با برنامه ریزی اساسی، حضور صادرکنندگان مازندران در نمایشگاه توانمندی های مازندران در اربیل عراق بهتر شود.

وی با اشاره به اینکه به زودی نمایشگاه توانمندی های مازندران در شهر خدین تاجیکستان برپا خواهد شد، افزود: دومین نمایشگاه توانمندی های مازندران اردیبهشت ماه 88 در کابل برگزار می شود.

اصغری از اعزام هیئت اقتصادی مازندران در آینده ای نزدیک به سلیمانیه عراق خبر داد و خاطرنشان کرد: رسانه های مازندران در سال 87 همکاری بسیار صمیمانه ای با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان داشتند.