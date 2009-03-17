سخنان براون مملو از تناقض است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی یاد آور شد: نخست وزیر انگلیس از یک سو در این سخنان بر این امر تاکید داشته که ایران همانند تمام کشورها از حق مطلق برای توسعه انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز برخوردار است و از طرف دیگر می گوید که برنامه هسته ای جاری ایران غیر قابل قبول است .

وی درخصوص ماهیت برنامه صلح آمیز ایران تصریح کرد: تمام فعالیت های هسته ای ایران کاملا صلح آمیز و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال انجام است و اشاره به اینکه ایران به عنوان تهدید اشاعه بوده کاملا بی اساس است.

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطر نشان کرد : ایران بارها آمادگی خود را برای گفتگوی بدون پیش شرط و بر مبنای عدالت و احترام متقابل اعلام کرده است و لیکن معلوم نیست که چرا براون صحبت از پذیرش انجام گفتگو توسط ایران یا تحریم های سخت می کند.