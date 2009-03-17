بررسی اوضاع منطقه و قیمت نفت در مذاکرات وزیران خارجه ایران و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در ادامه سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس در ابوظبی به سر می برد، روز سه شنبه با شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد.

بررسی راه های گسترش روابط دو جانبه، رایزنی پیرامون مسائل منطقه ای و بررسی وضعیت قیمت عادلانه نفت از محورهای عمده دیدار وزرای خارجه دو کشور بود.

وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر ضرورت حل برخی مشکلات ایرانیان در مبادی ورودی امارات تاکید کرد.

وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز اظهار داشت : در این خصوص شخصا موضوع را پیگیری می نمایم.