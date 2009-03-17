اسرائیل همچنان لبنان را تهدید می کند/انتخابات لبنان سالم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان،"میشل سلیمان" در دیدار با "نیکلا سارکوزی" خاطر نشان کرد : ما برای انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف برای پیشبرد روند دموکراتیک آماده می شویم که می تواند در پیشبرد روند دموکراتیک کشور و پویایی نهادهای دولتی سهیم شود.



وی خاطر نشان کرد : استقلال لبنان در حال تحکیم است و گفتگوهای ملی آغاز شده و حضور من در پاریس شاهدی بر پیشرفت از زمان توافقنامه دوحه است.



سلیمان گفت : ما به ایفای نقش خود در سطح منطقه ای و بین المللی پایبند هستیم و باید درباره استراتژی ملی دفاعی به تفاهم دست یابیم.



وی در اشاره به ادامه اشغال مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا توسط رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد : باید آن بخش از سرزمینمان را که در اشغال است،با راهها و شیوه های مشروع بازپس گیریم.



رئیس جمهوری لبنان خاطر نشان کرد : حل عادلانه بحران منطقه از راه اجرای قطعنامه های بین المللی امکان دارد.

سلیمان گفت : ما باید با چالشهای کلی مقابله کنیم که مستلزم حمایت بیشتر جامعه بین المللی از جمله فرانسه و همسبتگی آنها است و این چالشها شامل : 1- نقض مستمر حاکمیت لبنان از سوی اسرائیل 2-تهدیدهای مستمر اسرائیل بر ضد لبنان و ملت 3- بازپس گیری بخشی از سرزمین ما از اشغالگری اسرائیل با تمام شیوه های مشروع4- تهدید ناشی از تروریسم با تمام اشکال آن و همچنین خطر اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان است.



نیکلا سارکوزی نیز مدعی شد گفت : ما هرگز اجازه نخواهیم داد که لبنان قربانی رقابتهای منطقه ای شود.



سارکوزی در مخالفت با مقاومت مشروع بر ضد اشغالگری در لبنان خواستار استراتژی دفاعی بدون اتکا بر مقاومت شد.



اظهارات سلیمان و سارکوزی در ضیافت شامی بیان شد که به افتخار رئیس جمهوری لبنان در کاخ الیزه برگزار شد.



رئیس جمهوری لبنان همچنین روابط کشورش با فرانسه به ویژه در زمینه های فرهنگی را در حال گسترش توصیف کرد.