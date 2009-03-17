آمریکا از روی کار آمدن تندروها در اسرائیل نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز در تحلیل وضعیت سیاسی در رژیم صهیونیستی نوشت: آمریکا انتخاب اوزی آراد به عنوان مشاور امنیت داخلی اسرائیل را یک خطر امنیتی قلمداد می کند.

آراد که گزینه اصلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای گرفتن یک پست مهم در کابینه جدید صهیونیستی است، متهم به جاسوسی از آمریکاست.

وی، از ورود به ایالات متحده ممنوع شده و رژیم صهیونیستی در تلاش است ممنوعیت ویزایی وی را لغو کند.

واشنگتن تایمز، انتخاب آویگدور لیبرمن رهبر حزب افراطی "اسرائیل خانه من" به عنوان وزیر امور خارجه کابینه نتانیاهو را نیز موضوعی بحث برانگیز در میان سیاستمداران آمریکا اعلام کرد.

گفتنی است با تشدید بحران امنیت در آمریکا، تندروها در انتخابات ده فوریه کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی، 65 درصد از 120 کرسی کنیست را از آن خود کرده و نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود مامور تشکیل کابینه شد.