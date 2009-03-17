محدودیتهای ترافیکی جاده های مازندران در ایام نوروز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سرهنگ رضا کیوان پور عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای ترافیک مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز 88 به منظور افزایش ظرفیت تردد محورهای مواصلاتی استان و ارتقا ضریب ایمنی و ایجاد کشش و روانی ترافیک از چهارشنبه 28 اسفندماه تا 15 فروردین ماه سال آینده اجرا می شود.

وی افزود: عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزاد راه ها و بزرگراه ها و جاده های اصلی برون شهری مازندران ممنوع است.

وی ادامه داد: در تمامی محورهای برون شهری این خطه در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود و عبور و مرور انواع تریلر و کامیون و تانکرهای مواد فاسد شدنی و سوختی از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این دسته از وسایل نقلیه فقط در راه هایی اعمال می شود که مقررات یک طرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود.

فرمانده پلیس راه استان در خصوص عملیات اجرایی این طرح در محورهای کرج به چالوس، هراز و فیروزکوه بیان داشت: در محور کرج به چالوس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز چهارم فروردین ماه از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام می شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع خواهد بود .

وی عنوان کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز هفتم فروردین ماه از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یکطرفه انجام می شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع خواهد بود .

وی اضافه کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز دوازدهم فروردین ماه از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام می شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 13 فروردین ماه از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه خواهد بود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع خواهد بود.



فرمانده پلیس راه مازندران گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 14 فروردین ماه از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام می شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است .

کیوان پور افزود: تردد انواع کامیون و کامیونت در محور کرج چالوس و بالعکس ممنوع است.

وی در باره عملیات اجرایی در محور هراز بیان داشت: تردد انواع کامیون به استثنا کامیونها حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هشت صبح روز 28 اسفند ماه امسال تا ساعت هشت صبح روز دوم فروردین ماه و نیز از ساعت هشت تا ساعت 24 روز چهارم فروردین از ساعت هشت روز ششم فروردین تا ساعت 24 روز هفتم فروردین و از ساعت هشت روز دوازدهم تا ساعت 12 روز 15 فروردین از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.

وی اضافه کرد: تردد تمامی وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا ساعت 24 روز چهارم فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز چهارم فروردین از آب اسک به رودهن یک طرفه خواهد بود.

فرمانده پلیس راه مازندران گفت: همچنین تردد تمامی وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 روز هفتم فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز هفتم فروردین از آب اسک به رودهن یکطرفه خواهد بود.

وی افزود: تردد تمامی وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 روز 12 فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 مورخ 12 فروردین از آب اسک به رودهن یکطرفه است.

وی خاطرنشان کرد: تردد تمامی وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13تا 24 روز 13 فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15تا 24 روز 13 فروردین از آب اسک به رودهن یکطرفه خواهد بود.

وی یادآور شد: همچنین تردد تمامی وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 روز 14 فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 14 فروردین از آب اسک به رودهن یکطرفه خواهد بود.

مازندران دارای بیش از 9 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی است.