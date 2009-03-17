اقدام غیرمنطقی نمایندگان اجرای طرح تحول اقتصادی دولت را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، استاندار اردبیل عصر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان در محل استانداری اظهار داشت: با تاخیر در اجرای این طرح، دولت در عمل نخواهد توانست به معیشت و رفاه قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه رسیدگی کند.

وی با انتقاد شدید از نحوه بررسی بودجه سال آینده دولت در مجلس عنوان کرد: مجلس در بررسی و تصویب بودجه سال 88 کشور انحرافاتی را با افزودن برخی بندها و تبصره ها به وجود آورده است.

استاندار اردبیل تاکید کرد: به نظر می رسد با اجرایی شدن بودجه مصوب مجلس، کشور در سال آینده با مشکلات مختلفی روبرو خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه جبران عقب ماندگیها در استان اردبیل اولویت مدیران در سال 88 خواهد بود، یادآور شد: اراده بر آن است که در سال آینده این استان را به کارگاه سازندگی تبدیل کرده و با تبدیل استان اردبیل به کارگاه سازندگی در جهت رشد و توسعه و شکوفایی بخشهای اقتصادی،‌ تمامی نعمت و فزونی عزت را برای مردم استان به ارمغان بیاوریم.

استاندار اردبیل یادآور شد: سه بخش فرهنگی،‌ کشاورزی و گردشگری در اولویت توزیع اعتبارات استان در سال آینده خواهد بود و به توسعه این بخشها بیش از پیش توجه خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما در صورتی می توانیم به آینده این استان امیدوار باشیم که در فعال سازی بخش فرهنگی و گردشگری و کشاورزی استان موفق عمل کرده و روند توسعه ای آن را شتاب بخشیم.

حقیقت پور همچنین تولید ثروت و اشتغال روستاها را از دیگر برنامه های مهم استان عنوان کرد و ادامه داد: بی توجهی به روستا سبب مهاجرت بی رویه و بروز ناهنجاریهای اجتماعی خواهد شد.

وی در پایان افزود: باید با توجه جدی به مشکلاتی نظیر دسترسی به آب آشامیدنی سالم و عمران روستایی زیرساخت ‌های لازم را در روستاها ایجاد کرده و از مهاجرت روستاییان جلوگیری کنیم.