  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۳۶

براساس مصوبه سال86 مجلس؛

ساعت رسمى کشور از دوم فروردین 1388 تغییر مى کند

ساعت رسمى کشور از دوم فروردین 1388 تغییر مى کند

ساعت رسمی کشور از یکشنبه دوم فروردین 1388 بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تغییر کرده و یک ساعت به جلو کشیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در سال 86 و پس از دو سال وقفه در جلو و عقب کشیدن ساعت رسمی کشور و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، قانونی تصویب کرد که بر اساس آن هر سال در ساعت 24 اول فروردین ساعت رسمی کشور یکساعت به جلو کشیده شده و در ساعت 24 سی ام شهریور هر سال یکساعت به عقب کشیده می شود.

سابقه تغییر ساعت رسمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سال 1370 باز می گردد که با مصوبه دولت وقت در جلسه 23 مرداد 70 مقرر شده بود از ابتدای سال 1371 هر سال در اول فروردین و سی ام شهریور ساعت رسمی کشور یک ساعت جابجا شود تا اینکه دولت نهم در سال 1384 مصوبه مربوط به تغییر ساعت را لغو کرد و در سالهای 85 و 86 ساعت رسمی کشور بدون تغییر و به حالت اصلی خود باقی ماند اما در سال 86 مجلس شورای اسلامی قانونی چند خطی وضع کرد که بر اساس آن دوباره تغییر ساعت رسمی در کشور از آغاز سال87 اعمال شد.

این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت نیرو،  آمار مصرف برق در 6 ماهه نخست سال طی سالهای 81 تا 87 از عدم تاثیر جدی تغییر ساعت رسمی کشور در مصرف برق حکایت دارد، بطوریکه نسبت رشد مصرف برق در 6 ماهه نخست سال 82 نسبت به 81، ده و دو دهم درصد،83 نسبت به 82، هشت و هفت دهم درصد،83 نسبت به 84، نه و هشت دهم درصد، بوده است که در این سالها تغییر ساعت در 6 ماهه اول سال اعمال می شده است.

کد مطلب 850755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها