ساعت رسمى کشور از دوم فروردین 1388 تغییر مى کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در سال 86 و پس از دو سال وقفه در جلو و عقب کشیدن ساعت رسمی کشور و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، قانونی تصویب کرد که بر اساس آن هر سال در ساعت 24 اول فروردین ساعت رسمی کشور یکساعت به جلو کشیده شده و در ساعت 24 سی ام شهریور هر سال یکساعت به عقب کشیده می شود.

سابقه تغییر ساعت رسمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سال 1370 باز می گردد که با مصوبه دولت وقت در جلسه 23 مرداد 70 مقرر شده بود از ابتدای سال 1371 هر سال در اول فروردین و سی ام شهریور ساعت رسمی کشور یک ساعت جابجا شود تا اینکه دولت نهم در سال 1384 مصوبه مربوط به تغییر ساعت را لغو کرد و در سالهای 85 و 86 ساعت رسمی کشور بدون تغییر و به حالت اصلی خود باقی ماند اما در سال 86 مجلس شورای اسلامی قانونی چند خطی وضع کرد که بر اساس آن دوباره تغییر ساعت رسمی در کشور از آغاز سال87 اعمال شد.

این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت نیرو، آمار مصرف برق در 6 ماهه نخست سال طی سالهای 81 تا 87 از عدم تاثیر جدی تغییر ساعت رسمی کشور در مصرف برق حکایت دارد، بطوریکه نسبت رشد مصرف برق در 6 ماهه نخست سال 82 نسبت به 81، ده و دو دهم درصد،83 نسبت به 82، هشت و هفت دهم درصد،83 نسبت به 84، نه و هشت دهم درصد، بوده است که در این سالها تغییر ساعت در 6 ماهه اول سال اعمال می شده است.