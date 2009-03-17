نتایج دیدارهای آغازین روز دوم/ تساوی در سه بازی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا با برگزاری شش بازی در گروههای A و E و F پیگیری شد که طی آن سه بازی با نتیجه تساوی به اتمام رسید و در سه دیدار نیز تیم های یاد شده به پیروزی رسید.
این مسابقات تا ساعتی دیدار با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
گروه B
* الشارجه امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:45، ورزشگاه الشارجه
* الشباب عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21، ورزشگاه سلطان بن فهد ریاض
نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
گروه A
* صبای ایران صفر - الاهلی امارات صفر
* پاختاکور ازبکستان یک - الهلال عربستان یک
گلها: کومولدین تاجیف (57) برای پاختاکور و میریل رادوی (55 - پنالتی) برای الهلال
جدول رده بندی:
1- پاختاکور 4 امتیاز، 2- الهلال عربستان 2 امتیاز- تفاضل گل صفر، 2 گل زده، 3- صبای ایران 2 امتیاز- تفاضل گل صفر، یک گل زده، 4- الاهلی امارات یک امتیاز
گروه E
* نیوکاسل جتز استرالیا 2 - اولسان هیوندای کره جنوبی صفر
گلها: ساشو پتروفسکی (15 و 43)
* ناگویا گرامپوس ایت ژاپن صفر - بیجینگ گوان چین صفر
جدول رده بندی:
1- ناگویا گرامپوس ایت ژاپن 4 امتیاز- تفاضل گل 2+، 3 گل زده، 2- بیجینگ گوان چین 4 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2 گل زده، 3- نیوکاسل جتز استرالیا 3 امتیاز، 4- اولسان هیوندای کره جنوبی بدون امتیاز
گروه F
* شاندونگ لیوننگ چین 5 - سری وی جایا اندونزی صفر
گلها: لی جین یو (16 و 27)، هان پنگ (20) و میلیان مرداکوویچ (80 و 83)
* سئول کره جنوبی 2 - گامبا اوزاکا ژاپن 4
گلها: جانگ جو گوک (53) و لی سانگ (90) برای سئول و ماساتو یامازاکی (14)و لئوناردو داسیلوا (61، 74 و 83) برای گامبااوزاکا
جدول رده بندی:
1- گامبااوزاکا ژاپن 6 امتیاز،2- شاندونگ لیوننگ چین 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 3- سئول کره جنوبی 3 امتیاز- تفاضل گل صفر، 4- سری وی جایا اندونزی بدون امتیاز
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