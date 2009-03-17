نتایج دیدارهای آغازین روز دوم/ تساوی در سه بازی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا با برگزاری شش بازی در گروه‌های A و E و F پیگیری شد که طی آن سه بازی با نتیجه تساوی به اتمام رسید و در سه دیدار نیز تیم های یاد شده به پیروزی رسید.

این مسابقات تا ساعتی دیدار با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

گروه B

* الشارجه امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:45، ورزشگاه الشارجه

* الشباب عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21، ورزشگاه سلطان بن فهد ریاض

نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A

* صبای ایران صفر - الاهلی امارات صفر

* پاختاکور ازبکستان یک - الهلال عربستان یک

گل‌ها: کومولدین تاجیف (57) برای پاختاکور و میریل رادوی (55 - پنالتی) برای الهلال

جدول رده بندی:

1- پاختاکور 4 امتیاز، 2- الهلال عربستان 2 امتیاز- تفاضل گل صفر، 2 گل زده، 3- صبای ایران 2 امتیاز- تفاضل گل صفر، یک گل زده، 4- الاهلی امارات یک امتیاز

گروه E

* نیوکاسل جتز استرالیا 2 - اولسان هیوندای کره جنوبی صفر

گل‌ها: ساشو پتروفسکی (15 و 43)

* ناگویا گرامپوس ایت ژاپن صفر - بیجینگ گوان چین صفر

جدول رده بندی:

1- ناگویا گرامپوس ایت ژاپن 4 امتیاز- تفاضل گل 2+، 3 گل زده، 2- بیجینگ گوان چین 4 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2 گل زده، 3- نیوکاسل جتز استرالیا 3 امتیاز، 4- اولسان هیوندای کره جنوبی بدون امتیاز

گروه F

* شاندونگ لیوننگ چین 5 - سری وی جایا اندونزی صفر

گل‌ها: لی جین یو (16 و 27)، هان پنگ (20) و میلیان مرداکوویچ (80 و 83)

* سئول کره جنوبی 2 - گامبا اوزاکا ژاپن 4

گل‌ها: جانگ جو گوک (53) و لی سانگ (90) برای سئول و ماساتو یامازاکی (14)و لئوناردو داسیلوا (61، 74 و 83) برای گامبااوزاکا

جدول رده بندی:

1- گامبااوزاکا ژاپن 6 امتیاز،2- شاندونگ لیوننگ چین 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 3- سئول کره جنوبی 3 امتیاز- تفاضل گل صفر، 4- سری وی جایا اندونزی بدون امتیاز