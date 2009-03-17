این تساوی دلیلی برحذف ما نیست/ کار صعود از این گروه به روز آخر می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که پس از توقف خانگی تیمش برابر الاهلی امارات در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: وقتی با الهلال در عربستان مساوی کردیم اعلام کردم آن تساوی دلیل برای صعودمان به مرحله بعد نیست و بعد از تساوی امروز هم می گویم این نتیجه دلیلی جهت حذف تیم ما در مرحله گروهی نخواهد بود.

وی در مورد تیم الاهلی گفت: فوتبالی که الاهلی در این دیدار از خود ارائه داد، مبتنی بر دفاع چند لایه و استفاده از ضد حملات بود و اگر می خواستیم برابر آنها باز بازی کنیم، قطعا با خطرات زیادی مواجه می شدیم زیرا آنها 2 بازیکن سرعتی داشتند و ما مجبور بودیم به خوبی آنها را مهار کنیم، به همین دلیل 2 دفاع و یک هافبک تدافعی خود را دائما در زمین نگه می داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای ایران خاطرنشان کرد: طبیعی است پیروزی در ورزشگاه خانگی نتیجه بسیار خوبی است اما خدارا شکر توانستیم دروازه خود را در این دیدار بسته نگه داریم.

وی افزود: درست است ما از نظر آماری از تیم حریف برتر بودیم اما موقعیت های خوبی را در زمان بازی از دست دادیم. ضمن اینکه در کل بازیکنان ما خصوصا نفرات ملی پوش از جمله غلامرضا رضایی و محمد نوری بسیار سنگین بوده و از شرایط ایده آل بدنی بدور بودند.

کریمی تصریح کرد: در این دیدار تعویض هایی را انجام دادیم اما به نتیجه ایده آل دست پیدا نکردیم زیرا الاهلی کاملا دفاعی بازی می کرد و همین موضوع کار بازیکن مان برای عبور از لایه های دفاعی آنها و گلزنی در این دیدار را سخت تر کرده بود.

وی همچنین اظهار داشت: اگر تیم ملی با ما تعامل خوبی داشته باشد شرایطمان برابر پاختاکور بهتر خواهد بود و مطمئنا پاختاکور روز آسانی را مقابل ما پیش رو نخواهد داشت.

سرمربی تیم فوتبال صبای ایران در پایان گفت: ما باید متفکرانه و بدون عجله جلو برویم زیرا 4 بازی دیگر پیش رو داریم. ضمن اینکه تصور من این است که تیم های صعود کننده از این گروه، در روز آخر مشخص خواهند شد.

دیدار تیم های فوتبال صبای ایران و الاهلی امارات در چارچوب مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار شد، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.