حذف بند 31 بودجه به معنای مخالفت مجلس با دولت نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدجلال یحیی زاده بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان یزد اظهار داشت: در این بند بحث هدفمند کردن یارانه ها در بخش درآمدی مطرح شده بود اما به دلیل وجود ابهاماتی برای نمایندگان به تصویب نرسید و حذف شد.

وی افزود: هیچ انسان عاقلی با این طرح مخالفت نمی کند زیرا این طرح خواستار تحول در نظام اقتصادی و بهبود آن است اما به دلیل وجود برخی ابهامات و مساعد نبودن شرایط، مورد توافق نمایندگان مجلس نبود.

یحیی زاده عنوان کرد: تصمیم فعلی مجلس در این خصوص،‌ حذف موقت آن بود اما در صورتی که ابهامات موجود رفع شود،‌ برای تصویب بودجه از متمم استفاده می شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس یادآور شد: در طول چند سالی که در حال خدمتگزاری به مردم در مجلس هستم تاکنون فضایی به آرامی بررسی بودجه امسال مشاهده نکردم.

وی خاطرنشان کرد: بررسی بودجه امسال در فضایی آرام‌، موقر و متین انجام شد و تلفیق آن نیز تنها در یک نشست به انجام رسید.

یحیی زاده همچنین با اشاره به برخی تغییرات انجام شده از سوی مجلس در بودجه سال آینده بیان داشت: این تغییرات در ماهیت بودجه تغییری حاصل نکرده است.