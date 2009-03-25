به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، ساندرز سال 1985 به رودخانه دوتونبوری در اوساکا افتاد. گروهی برای نجات او اقدام کردند، اما نهایتاً پس از نیافتن او تصور کردند به نوعی نجات یافته است.

مجسمه او که در جریان بازی در کنار یکی از آلوده‌ترین رودخانه‌های ژاپن غرق شده بود ساخته شد و به یاد او به آب افتاد.

مدتی قبل گروهی به منظور یافتن بمبهای منفجر نشده باقی مانده از جنگ جهانی دوم به پاکسازی رودخانه پرداختند و مجسمه ساندرز را به استثنای دستهایش یافتند.

مدیر 75 ساله این گروه عملیاتی گفته است هرگز تصور نمی‌کرده پس از این مدت مجسمه او زیر آب دوام آورده باشد. جالب اینجاست که لبخند او هنوز مشهود است.