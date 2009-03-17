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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۹

69 میلیارد ریال بن غیر نقدی بین مددجویان مازندران توزیع می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)مازندران گفت: 69 میلیارد و 984 میلیون ریال بن غیر نقدی بین مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابراهیم باغبانی عصر سه شنبه در جلسه شورای تامین اجتماعی استان اظهار داشت: تعداد 194 هزار و 400 نفر از مددجویان تحت حمایت اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از بن غیر نقدی بهره مند خواهند شد.

وی افزود: به ازای هر نفر مبلغ 360 هزار ریال و در دو نوبت بین خانواده های نیازمند تحت حمایت این نهاد توزیع می شود .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران ادامه داد: مددجویان با مراجعه به دفاتر این نهاد در محل سکونت خود با دریافت این بن و مراجعه به فروشگاه های فرهنگیان، تعاونی روستایی، رفاه، اتکا و فروشگاه های کارکنان دولت و کارگران بدون پرداخت هزینه ای اقلام خوراکی خود را دریافت کنند.

باغبانی خاطرنشان کرد: توزیع این بن در دو نوبت که از اسفند نوبت اول آن آغاز شده و تا پایان مرداد سال 88 دارای اعتبار است.

وی گفت: در حال حاضر حدود 120 هزار نفر مددجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)  استان قرار دارند.

کد مطلب 850779

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