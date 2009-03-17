69 میلیارد ریال بن غیر نقدی بین مددجویان مازندران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابراهیم باغبانی عصر سه شنبه در جلسه شورای تامین اجتماعی استان اظهار داشت: تعداد 194 هزار و 400 نفر از مددجویان تحت حمایت اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از بن غیر نقدی بهره مند خواهند شد.

وی افزود: به ازای هر نفر مبلغ 360 هزار ریال و در دو نوبت بین خانواده های نیازمند تحت حمایت این نهاد توزیع می شود .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران ادامه داد: مددجویان با مراجعه به دفاتر این نهاد در محل سکونت خود با دریافت این بن و مراجعه به فروشگاه های فرهنگیان، تعاونی روستایی، رفاه، اتکا و فروشگاه های کارکنان دولت و کارگران بدون پرداخت هزینه ای اقلام خوراکی خود را دریافت کنند.

باغبانی خاطرنشان کرد: توزیع این بن در دو نوبت که از اسفند نوبت اول آن آغاز شده و تا پایان مرداد سال 88 دارای اعتبار است.

وی گفت: در حال حاضر حدود 120 هزار نفر مددجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قرار دارند.