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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۷

همایش وحدت بانوان شیعی و سنی در رامیان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با گرامیداشت هفته وحدت همایش وحدت بانوان شیعه و سنی با حضور جمعی از بانوان و مسئولان در رامیان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی وفایی فرماندار رامیان عصر سه شنبه در این همایش در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اظهار داشت: نقش زن در تربیت نسلها تعیین کننده است و ایثارگری و فداکاری حضرت زینب (س) در تاریخ اسلام انکارناپذیر است.

وی افزود: ما همه در یک محدوده جغرافیایی مشترک زندگی می کنیم و نباید اجازه بدهیم که دشمنان در بین ما تقرقه و اختلاف ایجاد کنند.

وفایی تاکید کرد: آن چیزی که به عنوان مسلمان وظیفه داریم به آن عمل کنیم وحدتی است که صمیمیت ایجاد می کند و دشمنان اسلام به وسیله آن خشمگین می شوند.

فرماندار رامیان بیان داشت: دشمنان به دنبال تفرقه میان مسلمانان بوده و وحدت و یکپارچگی میان مسلمانان این توطئه ها را نقش برآب می کند.

وی عنوان کرد: استان گلستان با وجود قومیتها و اقوام مختلف مظهر اتحاد مسلمانان بوده که برادران و خواهران دینی با مسالمت آمیز در کنار هم به سر می برند.

شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 850781

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