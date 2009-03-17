الهام: دیه کامل برای سال آینده 40 میلیون تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دادگستری در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، حداقل بهای دیه کامل در سال 1388 را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87 ، مبلغ چهارصد میلیون ریال(40 میلیون تومان) اعلام کرد.



دربخشنامه وزیر دادگستری آمده است: با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) واخذ نظر اشخاص خبره کشور، قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال 1388 پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، جهت اجراء اعلام می‌گردد.



مقتضی است به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ فرمایید تا در موارد عدم تراضی اصحاب دعوی، مبنای محاسبه دیه قرار گیرد.



1-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد میلیون ریال(000/000/400).



2-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد و چهل میلیون ریال (000/000/440).

3-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازارت اسلامی، چهارصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/450).



لازم به ذکر است که وزارت دادگستری حداقل مبلغ دیه کامل در سال 87 را نیز چهارصد میلیون ریال تعیین کرده بود.