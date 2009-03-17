پاریس از مذاکره مستقیم اوباما با ایران حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، "فرانس فیون" نخست وزیر فرانسه در نشست مجلس این کشور گفت: رویکرد ما در ارتباط با موضوع هسته ای ایران باید پویا باشد.

وی با تاکید بر ان پی تی( معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) افزود: مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران با در نظر گرفتن رویکرد مذاکره صادقانه و مستقیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لازم است، ادامه یابد.

فیون در عین حال در سخنانی متناقض، استفاده از ابزار افزایش تحریمها را نیز یکی از روشهای فشار بر جمهوری اسلامی برای چشم پوشی از حقوق مشروع هسته ای خود یعنی دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای اعلام کرد.

به گزارش مهر، هر چند آمریکا با رئیس جمهور جدید خود دائم سخن از تمایل برای مذاکره با ایران و تغییر رویکرد واشنگتن در برابر تهران می راند اما رفتار این کشور با سخنان مقامهایش در این باره کاملا متفاوت است به نحوی که در هفته گذشته باراک اوباما تحریمهای آمریکا علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد تا نشان دهد هیچ تغییر واقعی در سیاستهای دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ایجاد نشده و کاخ سفید همچنان بر ادامه رویکرد خصمانه و کینه توزانه خود در برابر کشورمان اصرار دارد.