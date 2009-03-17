یک واحد مسکونی در غرب تهران دچار حریق شد

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: طی تماس با ستاد فرماندهی 125 خبر وقوع آتش سوزی در تراس یک منزل مسکونی داده شد.

بهروز تشکر اضافه کرد: بلافاصله ایستگاه 25 سعادت آباد به محل حادثه اعزام شد و پس از بررسی نیروهای آتش نشان متوجه شدند بر اثر پرتاب ماده محترقه به یک منزل مسکونی تراس آن دچار حریق شده است.

وی همچنین گفت: با توجه به وجود مواد قابل اشتعال در تراس این منزل مسکونی حریق آغاز شده بود که اهالی همزمان با تماس با 125 اقدام به اطفای حریق کردند.

تشکر افزود: نیروهای آتش نشان پس از حضور در محل حادثه و 8 دقیقه عملیات و ایمن سازی، تخلیه تراس و تذکرات ایمنی محل حادثه را ترک کردند.