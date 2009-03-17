۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۵۳

یک واحد مسکونی در غرب تهران دچار حریق شد

بالکن یک واحد مسکونی در میدان پونک بر اثر پرتاب ماده محترقه دچار حریق شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: طی تماس با ستاد فرماندهی 125 خبر وقوع آتش سوزی در تراس یک منزل مسکونی داده شد.

بهروز تشکر اضافه کرد: بلافاصله ایستگاه 25 سعادت آباد به محل حادثه اعزام شد و پس از بررسی نیروهای آتش نشان متوجه شدند بر اثر پرتاب ماده محترقه به یک منزل مسکونی تراس آن دچار حریق شده است.

وی همچنین گفت: با توجه به وجود مواد قابل اشتعال در تراس این منزل مسکونی حریق آغاز شده بود که اهالی همزمان با تماس با 125 اقدام به اطفای حریق کردند.

تشکر افزود: نیروهای آتش نشان پس از حضور در محل حادثه و 8 دقیقه عملیات و ایمن سازی، تخلیه تراس و تذکرات ایمنی محل حادثه را ترک کردند.

کد مطلب 850802

  نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
