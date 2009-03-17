رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در این حادثه‌ها هر دو دست یکی از این کودکان و در مورد دیگر نیز دست راست کودک به دلیل استفاده از مواد محترقه خطرناک قطع شد.

سرهنگ مهدی احمدی اضافه کرد: در یک مورد دیگر نیز یک پیرمرد مسن در میدان رسالت به دلیل وقوع انفجار مهیب دچار شوک زدگی و به بیمارستان منتقل شد.

این در حالی است که رئیس مرکز فوریتهای پزشکی تهران نیز لحظاتی پیش از آسیب ‌دیدگی 13 جوان در اثر حوادث ناشی از شب چهارشنبه آخر سال خبر داده بود.

دکتر رضا دهقانپور گفت: از این تعداد پنج نفر به بیمارستان منتقل و بقیه توسط ماموران اورژانس مداوا شده‌اند.

وی همچنین از آسیب‌دیدگی شدید پسربچه 15 ساله از ناحیه دست خبر داد و افزود: سه نفر از حادثه ‌دیدگان مونث و بقیه مذکر بوده‌‌اند.