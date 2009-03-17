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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۳۲

تاکید فرانسه بر از سرگیری مذاکرات با سوریه و احیای طرح سازش

تاکید فرانسه بر از سرگیری مذاکرات با سوریه و احیای طرح سازش

با مرگ مذاکرات عربی-اسرائیلی،فرانسه بر از سرگیری مذاکرات با سوریه و همچنین احیای طرح سازش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس 24،"فرانس فیون" نخست وزیر فرانسه با اشاره به مذاکرات گذشته نیکلا سارکوزی رئیس جمهور این کشور با بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت : پاریس همچنان بر از سرگیری مذاکرات با دمشق تاکید دارد.

وی با اشاره به نقش سوریه در حل بحران سیاسی لبنان در گذشته برای انتخاب رئیس جمهور افزود: سوریه نقش مهمی در منطقه خاورمیانه دارد و از سرگیری مذاکرات با دمشق بسیار حیاتی است.

فیون خواستار ایجاد آشتی ملی در فلسطین شده و بر تداوم طرح سازش برای ایجاد صلح در خاورمیانه تاکید کرد.

 گفتنی است، تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و پس از آن روی کار آمدن راستگراها در این رژیم، صلح عربی-اسرائیلی و مذاکرات سازش را با چالش جدی روبرو کرده است.

کد مطلب 850805

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