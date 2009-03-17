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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۱۳

تاکنون چهار مصدوم به بیمارستان مطهری اعزام شده‌اند

تاکنون چهار مصدوم به بیمارستان مطهری اعزام شده‌اند

مسئول روابط عمومی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری از مراجعه چهار مصدوم حوادث چهارشنبه‌سوری به این مرکز درمانی خبر داد.

پرویز نمازی به خبرنگار مهر گفت: از این چهار مورد یک نفر دچار آسیب شدید از ناحیه دست شده است.

وی با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت مراجعات به بیمارستان سوختگی شهید مطهری افزود: فعلا شرایط در این بیمارستان عادی است.

کد مطلب 850806

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