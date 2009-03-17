دعوت سپ بلاتر از دایی برای حضور در گروه تدریس جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا طی درخواستی رسمی از طریق پست الکترونیکی که صبح امروز برای علی دایی فرستاد، از سرمربی تیم فوتبال کشورمان و آقای گل فوتبال ملی جهان خواسته است تا آمادگی خود را برای حضور در گروه تحقیق و تدریس جام جهانی اعلام کند.

در پست الکترونیکی سپ بلاتر خطاب به علی دایی آمده است: "خواهشمندم آمادگی خود را برای حضور در گروه تحقیق و تدریس جهت جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی اعلام کنید."

در ادامه این نامه با ارائه توضیحات بیشتری در مورد این دعوت آمده است: " این برنامه از تاریخ 14 تا 28 ژوئن سال 2009 برگزار می شود که پس از توافق با حضور در این گروه، برنامه های بعدی برای شما اعلام می شود."

پیش از این سب بلاتر از علی دایی خواسته بود برنامه های خود را برای نایب رئیسی کمیته جوانان فیفا اعلام کند تا برای احراز این سمت با لوتار ماتئوس از آلمان و مارکو فان باستن از هلند رقابتی انتخاباتی داشته باشد.