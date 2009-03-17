حمایت اتحادیه عرب از بازگشت بعثی ها به حیات سیاسی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،"عمرو موسی" که شامگاه دوشنبه 26 اسفند برای دیدار با مقامهای عراق وارد بغداد شد،امروز پس از دیدار با نوری المالکی نخست وزیر این کشور خواستار بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی و ازسرگیری روابط دیپلماتیک این کشورها با عراق شد.



موسی اعلام کرد: اتحادیه عرب هیچ فرقی میان گروههای داخل عراق قائل نیست،بلکه در اندیشه عراق واحد است.



وی افزود : اتحادیه عرب از همان دقیقه اول جنگ آمریکا بر ضد عراق تاکید کرد اوضاع عراق هرگونه که باشد این کشور از کشورهای مهم جهان عرب است.



برهم صالح معاون نخست وزیر عراق هم در کنار عمرو موسی خواستار تصمیم قاطع کشورهای عربی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با عراق و بازگشایی سفارتخانه های آنها در بغداد شد.



عمرو موسی نیز به نوبه خود گفت : تصمیمی در نشست سران عرب مبنی بر گشایش سفارتخانه های کشورهای عربی در عراق گرفته شد.وی خواستار اجرای این تصمیم شد.



دبیرکل اتحادیه عرب با تایید تحولات مثبت عراق به حمایت از بازگشت بعثی ها به روند سیاسی این کشور پرداخت و گفت : دعوت برای بازگشت بعثی ها به عراق،نکته مثبت است و این مسئله به عراقی ها بستگی دارد.



این در حالی است که سید عبدالعزیز حکیم رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق تاکید کرده است نباید به حزب بعث که مرتکب جنایات فراوان بر ضد ملت عراق شده است،اجازه فعالیت و حضور مجدد در صحنه عراق داده شود.

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