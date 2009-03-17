پلیس در 36 نقطه آلوده تهران مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله رجبزاده گفت: با هماهنگی های صورت گرفته محل هایی که قبلا فروش مواد محترقه در آنها مشاهده میشد، امشب تحت کنترل نیروهای پلیس قرار گرفته است. افرادی که برای مردم ایجاد مزاحمت کردهاند توسط پلیس دستگیر و به مراکز انتظامی انتقال داده شدهاند.
وی همچنین از تشکیل قرارگاه مراسم چهارشنبهسوری در ستاد فرماندهی تهران بزرگ خبر داد و گفت: دیگر دستگاههای متبوع در این قرارگاه حاضرند و مردم در صورت بروز هر گونه مشکل میتوانند با پلیس 110 تماس بگیرند و پلیس بلافاصله به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
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