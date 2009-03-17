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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۱:۰۵

سرتیپ رجب‌‌زاده خبر داد:

پلیس در 36 نقطه آلوده تهران مستقر شد

پلیس در 36 نقطه آلوده تهران مستقر شد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در ماههای گذشته 167 فروشنده مواد محترقه در تهران شناسایی و دستگیر شدند و پلیس در 36 نقطه شهر که سال‌های گذشته بیشترین تجمعات و حوادث در آنها بود مستقر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله رجب‌زاده گفت: با هماهنگی های صورت گرفته محل هایی که قبلا فروش مواد محترقه در آنها مشاهده می‌شد، امشب تحت کنترل نیروهای پلیس قرار گرفته است. افرادی که برای مردم ایجاد مزاحمت کرده‌اند توسط پلیس دستگیر و به مراکز انتظامی انتقال داده شده‌اند.

وی همچنین از تشکیل قرارگاه مراسم چهارشنبه‌سوری در ستاد فرماندهی تهران بزرگ خبر داد و گفت: دیگر دستگاههای متبوع در این قرارگاه حاضرند و مردم در صورت بروز هر گونه مشکل می‌توانند با پلیس 110 تماس بگیرند و پلیس بلافاصله به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

کد مطلب 850819

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