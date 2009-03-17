به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد فرماندهی آتش‌نشانی شهرداری تهران، حوادث شب چهارشنبه آخر سال تاکنون 41 مصدوم، سه سکته قلبی و 22 مورد سوختگی به دنبال داشته است.

همچنین از این تعداد مصدوم سه نفر زن هستند که میانگین سنی آنان کمتر از 27 سال بوده است.