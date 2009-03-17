به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد فرماندهی آتشنشانی شهرداری تهران، حوادث شب چهارشنبه آخر سال تاکنون 41 مصدوم، سه سکته قلبی و 22 مورد سوختگی به دنبال داشته است.
همچنین از این تعداد مصدوم سه نفر زن هستند که میانگین سنی آنان کمتر از 27 سال بوده است.
بر اثر صدای مهیب انفجار مواد محترقه در نقاط مختلف شهر تهران سه تن از شهروندان دچار سکته قلبی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد فرماندهی آتشنشانی شهرداری تهران، حوادث شب چهارشنبه آخر سال تاکنون 41 مصدوم، سه سکته قلبی و 22 مورد سوختگی به دنبال داشته است.
همچنین از این تعداد مصدوم سه نفر زن هستند که میانگین سنی آنان کمتر از 27 سال بوده است.
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