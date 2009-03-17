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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۱:۴۵

اختصاصی مهر/

انفجار مواد محترقه هر دو دست دو برادر در نهاوند را قطع کرد

انفجار مواد محترقه هر دو دست دو برادر در نهاوند را قطع کرد

هر دو دست دو برادری که در شهرستان نهاوند مشغول ساخت مواد محترقه بوده اند در اثر انفجار قطع شد.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این اتفاق در استان همدان رخ داده و متاسفانه انفجار مواد محترقه هر دو دست این دو برادر را قطع کرد.

سردار ساجدی نیا درباره نقاط حادثه خیز تهران افزود: گزارشات رسیده از تهران حاکی از آن است که مناطق صادقیه، تهرانپارس، سعادت آباد و سرسبیل شب شلوغی را پشت سر گذاشته اند ومیزان انفجار ترقه وآتش بازی در این مناطق بیشتر از سایر نقاط تهران بوده است.

وی در ادامه گفت: گزارشات رسیده از مناطق مختلف کشور حاکی از آن است که امسال نسبت به سال گذشته شب آخرین چهارشنبه سال آرام تری را داشته ایم.

ساجدی نیا اضافه کرد: تاکنون گزارشات متعددی درباره تخریب و شیطنت از سوی اراذل و اوباش داشته ایم که اغلب متخلفین دستگیر شده اند و بزودی تعداد دستگیر شدگان را اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 850824

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