انفجار مواد محترقه هر دو دست دو برادر در نهاوند را قطع کرد

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این اتفاق در استان همدان رخ داده و متاسفانه انفجار مواد محترقه هر دو دست این دو برادر را قطع کرد.

سردار ساجدی نیا درباره نقاط حادثه خیز تهران افزود: گزارشات رسیده از تهران حاکی از آن است که مناطق صادقیه، تهرانپارس، سعادت آباد و سرسبیل شب شلوغی را پشت سر گذاشته اند ومیزان انفجار ترقه وآتش بازی در این مناطق بیشتر از سایر نقاط تهران بوده است.

وی در ادامه گفت: گزارشات رسیده از مناطق مختلف کشور حاکی از آن است که امسال نسبت به سال گذشته شب آخرین چهارشنبه سال آرام تری را داشته ایم.

ساجدی نیا اضافه کرد: تاکنون گزارشات متعددی درباره تخریب و شیطنت از سوی اراذل و اوباش داشته ایم که اغلب متخلفین دستگیر شده اند و بزودی تعداد دستگیر شدگان را اعلام خواهیم کرد.