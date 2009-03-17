به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امشب با حضور در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران از نزدیک در جریان مداوای مصدومان حوادث چهارشنبه سوری قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: دو مورد مشکل چشمی در این مراکز گزارش شده که برای یکی از این افراد احتمال نابینایی زیاد است و برای دیگری امیدواریم با انجام اعمال درمانی بینایی ‌اش را حفظ کنیم.

وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر تیمهای جراحی و پیوند در تمام مراکز سوانح و سوختگی سطح کشور در حال آماده ‌باش کامل به سر می ‌برند و امیدواریم این میزان آسیب و مصدومیت امسال نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

لنکرانی با اشاره به کاهش تعداد مصدومان چهارشنبه ‌سوری در طی سالهای اخیر افزود: آموزش عمومی، تلاش خوب رسانه ملی و همچنین همکاری نیروهای انتظامی در این کاهش نقش زیادی داشته است.