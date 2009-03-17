  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۱:۵۱

تحولات عراق/

دستگیری 57 فرد تحت پیگرد در بصره/کشف 360 مین ضد تانک در ذی قار

دستگیری 57 فرد تحت پیگرد در بصره/کشف 360 مین ضد تانک در ذی قار

رسانه های عراق امروز از دستگیری رئیس یک باند مخصوص ربودن مسئولان دولتی در دیاله،کشف 360 مین ضد تانک و ضد نفر در استان ذی قار و دستگیری 57 فرد تحت پیگرد در بصره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،پلیس بصره امروز از بازداشت 57 فرد تحت پیگرد و مظنون در مناطق مختلف این استان وهمچنین کشف مقادیری مهمات در عملیات نیروهای امنیتی خبر داد.

نیروهای پلیس استان ذی قار نیز در عملیاتی موفق به بازداشت 40 فرد تحت پیگرد شدند.

پلیس استان دیاله از دستگیری رئیس باندی که در ربودن مسئولان دولتی در مرکز بعقوبه دست داشت،خبر داد.

همچنین چهار عضو یک باند آدم ربایی در شمال شرق تکریت واقع در استان صلاح الدین دستگیر شدند.

پلیس استان ذی قار از کشف 360 مین ضد تانک و ضد نفر در شمال این استان خبر داد.

دستگیری دو فرد تحت پیگرد در استان میسان و کشف مقادیری سلاح و مهمات در جنوب این استان از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.

کد مطلب 850829

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار