دستگیری 57 فرد تحت پیگرد در بصره/کشف 360 مین ضد تانک در ذی قار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،پلیس بصره امروز از بازداشت 57 فرد تحت پیگرد و مظنون در مناطق مختلف این استان وهمچنین کشف مقادیری مهمات در عملیات نیروهای امنیتی خبر داد.

نیروهای پلیس استان ذی قار نیز در عملیاتی موفق به بازداشت 40 فرد تحت پیگرد شدند.



پلیس استان دیاله از دستگیری رئیس باندی که در ربودن مسئولان دولتی در مرکز بعقوبه دست داشت،خبر داد.



همچنین چهار عضو یک باند آدم ربایی در شمال شرق تکریت واقع در استان صلاح الدین دستگیر شدند.

پلیس استان ذی قار از کشف 360 مین ضد تانک و ضد نفر در شمال این استان خبر داد.



دستگیری دو فرد تحت پیگرد در استان میسان و کشف مقادیری سلاح و مهمات در جنوب این استان از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.