بستنی برای کودکان مفید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، بستنی نه تنها به دلیل خنک بودن بلکه به دلیل هوایی که در حین آماده شدن میان ذرات آن قرار می گیرد و در دهان فشرده می شود برای کودکان و بزرگسالان لذت بخش است و با توجه به اینکه بسیاری از کودکان تمایلی به میان وعده های گرم نشان نمی دهند می توان بستنی را به عنوان یک میان وعده مفید به آنها داد.

احساس لذت تنها علت مصرف بستنی به ویژه برای کودکان نیست. در صورتی که بستنی از شیر تازه و سالم تهیه شده باشد، ارزش غذایی بالایی دارد و علاوه بر فواید مصرف لبنیات به دلیل وجود شیر حاوی اسیدهای آمینه، ویتامینهای مختلف و کلسیم و منیزیم نیز می باشد.

در عین حال از آنجا که کودکان در سن رشد هستند، نگرانی از افزایش وزن نیز کمتر در این گروه وجود دارد و می توان بستنی را به عنوان یکی از میان وعده های روزانه و در میان بازی و تحرک به آنها داد تا هم مواد غذایی به بدنشان رسیده باشد و هم به دلیل خنک بودن تعرق بدنشان کاهش یابد.

فقط باید توجه داشت که انواع بستنی ساده و سالم به مراتب بهتر از انواع کاکائویی و دارای مغز و توت فرنگی است. زیرا ممکن است انواع مغزدار و میوه ای به دلیل تازه نبودن و وجود باکتریها مشکلاتی برای دستگاه گوارش ایجاد کند.



