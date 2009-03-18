ایران کشور مهم خاورمیانه است/آماده میانجیگری مشروط درباره تهران هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد در گفتگو با روزنامه لاریپوپلیکا چاپ ایتالیا خاطرنشان کرد: من آماده ام تا درباره ایران نقش میانجی ایفا کنم، اما این امر مشروط بر آن است که از پرونده هسته ای ایران که موضوع اصلی مورد اختلاف با غربی ها است، نامی برده نشود.

وی تصریح کرد: اگر از نفوذ ایران در عراق سخن می گوییم و این نفوذ بر احترام متقابل متمرکز باشد، منفی نیست، اما دخالت امر دیگری است و بالعکس اگر از تسهیل گفتگو با تهران صحبت کردیم باید پیشنهاد ملموسی به این کشور ارائه شود و من تا این لحظه هیچ درخواستی برای ایفای نقش در این زمینه دریافت نکرده ام.

اسد در ادامه گفت : من موافق میانجیگری هستم، اما این مسئله کافی نیست، زیرا یک طرح، اصول و ساز و کار مشخصی برای ارائه به تهران وجود ندارد.

رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه گفتگو می تواند اختلافات را حل و فصل کند، گفت : هرگونه تلاش برای مهار کشوری به تقویت آن منجر می شود. ایران کشوری مهم است چه این موضوع مورد خوشایند بعضی باشد یا نباشد.

از سوی دیگر وی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم صلح میان دمشق و تل آویو اظهار داشت : اسرائیل و سوریه در آستانه برگزاری مذاکرات مستقیم صلح قرار داشتند. سوریه از اسرائیل خواسته بود سندی را امضا کند که تل آویو را به عقب نشینی از بلندی های اشغالی جولان متعهد می کرد و"ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل نیز با این مسئله موافقت کرده بود که مذاکرات صلح به حال تعلیق درآمد.

بشار اسد به اوضاع سیاسی کنونی رژیم صهیونیستی اشاره و اعلام کرد از بنیامین نتانیاهو نمی هراسد، اما واقعیت انتخاب احزاب راستگرا از سوی مردم اسرائیل مانعی بر سر راه مذاکرات صلح به شمار می رود.

لازم به ذکر است حزب راستگرای لیکود به رهبری "بنیامین نتانیاهو" مسئول تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی است.