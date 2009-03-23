مشکلات والدین باعث بیخوابی کودکان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی سایکالوجی تودی، حتی وقتی والدین به تصور اینکه کودکان متوجه نمی شوند در هنگام دلخوری از یکدیگر سکوت می کنند کودکان موضوع را درک کرده و احساس نامطلوبی پیدا می کنند.

در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری انجام شده و نتیجه اینکه تعامل و روابط والدین تاثیر مستقیمی بر روی کودکان و زندگی آنها داشته و موجب نگرانی و استرس در ایشان می شود.

در یکی از این تحقیقات به خواب کودکان پرداخته شد. بدین ترتیب که 54 کودک 8 تا 9 ساله مورد بررسی قرار گرفتند و در مورد خانواده هایشان با آنها و والدینشان مصاحبه هایی انجام شد. در ضمن ابزاری با ارزیابی حرکات وضعیت خوابشان تحت نظارت قرار گرفت.

نتیجه اینکه کودکانی که والدینشان حتی ناراحتی و دلخوریهای اندکی از یکدیگر داشتند حداقل 30 دقیقه دیرتر از بقیه به خواب می رفتند.

البته شاید به عقیده برخی افراد 30 دقیقه چندان قابل توجه نباشد اما اگر بین دو مرحله خواب باشد یعنی دقیقا درزمانی که خواب باید عمیق شود تا فرزندان استراحت کافی کنند تاثیرات شدیدی بر جسم و روح آنها بر جای می گذارد.



