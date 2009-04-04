به گزارش خبرگزاری مهر، پنجره ساختمانها علاوه بر ایجاد مسیری برای عبور نور و ایجاد امکان مشاهده مناظر خارج از ساختمان متاسفانه می تواند گزینه ورودی مناسبی برای دزدان به شمار رود.

سیستمهای ایمنی قادرند تنها پس از شکسته شدن پنجره آژیر هشدار سر دهند و در صورتی که فرد به صورتی حرفه ای انرژی لازم را برای فعالسازی آژیر به شیشه وارد نیاورد، افراد منزل از ورود ناشناس به خانه آگاه نخواهند شد.

موسسه فرانهوفر به منظور افزایش ایمنی در منازل مسکونی و دیگر ساختمانها موفق به طراحی پنجره و درهایی شده است که تونایی ردیابی حرکات مختلف را دارند.

حسگر حرکتی در قاب پنجره ها و درهای شیشه ای امکان ردیابی حرکات را به وجود خواهد آورد. در صورتی که کوچکترین شیئی در برابر پنجره و یا در به حرکت درآید و یا شخصی به آرامی از مقابل آن حرکت کند، سیستم هشدار فعال شده و آژیر به صدا در خواهد آمد.

شیشه پنجره ها در این سیستم با لایه ای از مواد فلورسانس پوشش داده شده که این لایه شامل نانوذاتی است که نور را به تشعشعات فلورسانس تبدیل می کند. زمانی که نور نامرئی لامپ فلورسانت بر روی آن تابیده می شود پنجره تابش شعاعهای فلورسانس را آغاز کرده و حسگرها این تابشها را ردیابی می کنند.

در صورتی که مانعی باعث انسداد مسیر نور شود، میزان تابش فلورسانس کاهش یافته و در نتیجه ردیابها میزان کمتری از تابشها را دریافت می کنند و در نتیجه سیستم هشدار فعال خواهد شد.

همچنین اگر بیش از یک حسگر در اطراف پنجره نصب شود می توان اطلاعاتی مانند سرعت حرکت اجسام و یا حتی ابعاد آنها را در حساسیت سیستم ایمنی شرکت داد. برای مثال می توان سیستم را به نوعی تنظیم کرد که در برابر حجم بدن یک پرنده از خود حساسیت نشان نداده و احساس خطر نکند.

بر اساس گزارش گیزمگ، در عین حال این سیستم در برابر حرکت اتومبیلهای خیابان نیز از خود عکس العمل نشان نخواهد داد زیرا توانایی پردازش منابع مختلف نوری را داشته و می تواند نور اتومبیل را از دیگر منابع نوری تمیز دهد.