تاکسی تانک ویژه نوجوانان کاروانهای راهیان نور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر دریابان مدیر ستاد خبری قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: در این طرح که ویژه کودکان و نوجوانان کاروان های راهیان نور است با استفاده از تانکهای سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان کودکان و نوجوانان کاروان های راهیان نور بصورت صلواتی در تاک سوار شده و در منطقه شلمچه جابجا می شوند.

وی افزود: این طرح که با همکاری ستاد مرکزی راهیان نور بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور و سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان اجرا می شود تا پایان نیمه اول فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت، یاد آور می شود: ادوارت زرهی به ویژه تانکها و نفربرهای بجا مانده از دوران جنگ تحمیلی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس استان خوزستان از جاذبه هایی هستند که کودکان و نوجوانان زائر این مناطق به آنها بسیار توجه می کنند و عکس های فراوانی در کنار آنها به یادگار می گیرند.