جنگنده هاي اسراييلي حريم هوايي لبنان را نقض كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، همين منبع افزود : جنگنده هاي اسراييلي در ارتفاع بسيار پايين در دره بقاع و منطقه التفاح ، دره غربي در مرزهاي جنوبي مدتي را به گشت زني پرداختند و ديوار صوتي را درآسمان اين منطقه شكستند .



بنابر اين گزارش، نقض حريم هوايي لبنان پس ازشليك چهارگلوله ازمنطقه البياضه درحوالي ساعت 5 به وقت محلي به مواضع اسراييل صورت گرفت.



اين منبع امنيتي لبنان ادامه داد: سه گلوله خمپاره به سوي مواضع اسراييل در نقطه مرزي شليك شد و چهارمين گلوله نيزبه دريا اصابت كرد اما اين حمله هيچ گونه تلفات وخسارات مالي برجاي نگذاشت.



مقامات لبناني شليك گلوله خمپاره از سوي حزب الله را رد و اعلام كردند درحال بررسي اين موضوع هستند.



سخنگوي نظاميان رژيم صهيونيست پيشتر اعلام كرده بود گلوله ها شليك شده به سواحل اسراييل ازلبنان بوده است ومتعاقب آن راديو اسراييل نيزاعلام كرد: حزب الله لبنان اين گلوله ها را شليك كرده است اما ارتش هنوزتاييد نكرده است.



سخنگوي نظاميان صهيونيست به راديو اسراييل گفت : اعتقاد ما براين است كه شبه نظاميان فلسطيني ها در لبنان دراين حادثه دخالت دارند.



نيروهاي حافظ صلح بين الملل درجنوب لبنان اعلام كردند : بامداد امروز سه راكت از منطقه ناقوره در شمال نقطه مرزي شليك شد



جنگنده هاي اسراييلي بدون توجه به هشدارهاي سازمان ملل متحد هرازگاهي حريم هوايي لبنان را نقض مي كنند.



سازمان ملل متحد بارها از اينكه جنگنده هاي رژيم اسراييل حريم هوايي لبنان رانقض كرده اند ابرازنگراني كرده است واين اقدام را تهديدي براي تلاشهاي بكارگرفته شده براي صلح در منطقه دانسته است.



رژيم صهيونيستي با وجود تذكرهاي پياپي سازمان ملل متحد همچنان به تجاوزات آشكارخود به جنوب لبنان ونقض حريم هوايي اين كشور ادامه مي دهد .