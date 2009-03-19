طرح نجات ملی اتحادیه اروپا را دچار اختلاف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"میرک توپولانک" ضمن رد این کمکها برای رهایی از بحران مالی گفت که طرح نجات برای بخشی از قاره اروپا، اتحادیه را دچار اختلاف و دودستگی خواهد کرد.

توپولانک افزود: ایجاد یک بسته برای بخشی از قاره، چیزی جز ترس در بازارها را در پی نخواهد داشت.

وی ضمن انتقاد از اقدام برخی کشورهای اروپای غربی برای تزریق پول به بازار در راستای رهایی از مشکلات اقتصادی گفت: چنین اقدامی همسایه ها را در شرق اروپا دچار بحران خواهد کرد و اروپا را به بلوکهای جدیدی تقسیم خواهد کرد.

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد: ما طرح و تدابیر کشورهای غربی را برای برخورد با بحران مالی به صراحت رد کرده ایم.