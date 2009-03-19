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۲۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

جمهوری چک:

طرح نجات ملی اتحادیه اروپا را دچار اختلاف می کند

طرح نجات ملی اتحادیه اروپا را دچار اختلاف می کند

نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد ابراز عقیده کرد طرح نجات ملی،اتحادیه را دچار اختلاف خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"میرک توپولانک" ضمن رد این کمکها برای رهایی از بحران مالی گفت که طرح نجات برای بخشی از قاره اروپا، اتحادیه را دچار اختلاف و دودستگی خواهد کرد.

توپولانک افزود: ایجاد یک بسته برای بخشی از قاره، چیزی جز ترس در بازارها را در پی نخواهد داشت.

وی ضمن انتقاد از اقدام برخی کشورهای اروپای غربی برای تزریق پول به بازار در راستای رهایی از مشکلات اقتصادی گفت: چنین اقدامی همسایه ها را در شرق اروپا  دچار بحران خواهد کرد و اروپا را به بلوکهای جدیدی تقسیم خواهد کرد.

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد: ما طرح و تدابیر کشورهای غربی را برای برخورد با بحران مالی به صراحت رد کرده ایم.

کد مطلب 851194

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