بلندترین برج آجری جهان در گنبد گردشگران را به خود می خواند

حمید منوچهری در حاشیه بازدید از این بنای تاریخی در گفتگو با مهر اظهار داشت: از این تعداد یکهزار و 61 نفر روز گذشته از این برج و موزه تاریخی گرگان بازدید کردند که 533 دانش آموز، 69 دانشجو، 52 پژوهشگر و 224 مهمان داخلی بودند.

وی اظهار داشت: از فروش بلیت در این مکان تاریخی بیش از 449 هزار ریال درآمد کسب شده است.

برج تاریخی قابوس بن وشمگیر با بیش از یک هزار سال قدمت به عموان بلندترین برج آجری جهان در شهر گنبد واقع شده است.

ارتفاع بیش از 70 متری، آجری بودن و چند وجهی بودن و برخی جاذبه های تاریخی و فرهنگی موجب شده تا سالانه گردشگران زیادی برای دیدن جاذبه های این برج به شهرستان گنبد کاووس در شرق استان گلستان سفر کنند.



این برج از آثار منحصر به فرد معماری ایرانی و اسلامی از بناهای تاریخی قره چهارم هجری قمری است که به دستور شمس المعلی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 هجری قمری احداث شده است.

همچنین موزه گرگان نیز شامل سه بخش باستان شناسی، مردم شناسی و سنگ مزار گورستانهای قدیمی منطقه است.

تاکنون 536 اثر تاریخی گلستان در فهرست ملی ایران ثبت شده است.

