به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ستاد خبری قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: این اردوگاه ها و پادگان ها آماده پذیرش 20 هزار زائر سرزمینی نور در هر شبانه روز هستند.

نادردریابان افزود: برای اسکان و رفاه حال کاروان های راهیان نور 800 واحد آموزشی و مدرسه به همراه تعداد زیادی از حسینیه ها و تکایا و سالنهای ورزشی در سطح شهرهایی که راهیان نور در آنها حضور می یابند، اختصاص یافته است.

دریابان اضافه کرد: بیمارستانهای نظامی دوران جنگ شامل بیمارستان صحرایی امام علی (ع) در آبادان، بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) در خرمشهر و بیمارستان صحرایی امام حسن (ع) در بستان در ردیف اردوگاه ها و پادگان هایی هستند که برای اسکان راهیان نور اختصاص یافته اند.

مسئول ستاد خبری قرار گاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس استان خوزستان افزود: پادگان شهید فرجوانی، پادگان شهید محلاتی و پادگان شهید حبیب اللهی اهواز به همراه اردوگاه های ثارالله ، ثامن الائمه و شهدای این شهرستان به همراه محل های اسکان زائران سرزمین نو در یادمان های هویزه و فتح المبین به همراه پادگان دو کوهه نیز برای استقرار کاروان های راهیان نور اختصاص یافته است.