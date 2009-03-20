مدیریت نامطلوب و سرگردانی زائران حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مقدس، مسئولان حرم رضوی با زائران امام رضا (ع) که قصد ورود به حرم امام هشتم (ع) را دارند نامناسب برخورد کرده و به بهانه های مختلف مانع ورود زائران به حرم می شوند.



مسئولان حرم از ورود هر گونه وسیله معمولی که همراه زائران است جلوگیری کرده و پاسخگوی رفتار نامناسب خود نیز نیستند.



با وجود این که همه ساله زائران بی شماری از سراسر کشور برای حضور در مراسم تحویل سال نو به مشهد مقدس سفر می کنند و مسئولان نیز از این امر مطلع هستند اما متاسفانه هیچگونه برنامه ریزی و هماهنگی برای خدمات دهی به زائران وجود ندارد.



امسال نزدیک به 6 میلیون نفر برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس سفر کرده اند.

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