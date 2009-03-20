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۳۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

در آستانه سال نو صورت گرفت؛

مدیریت نامطلوب و سرگردانی زائران حرم رضوی

مدیریت نامطلوب و سرگردانی زائران حرم رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیریت نامطلوب و برخورد نامناسب در حرم رضوی موجبات نارضایتی و سرگردانی زائران امام رضا(ع) را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مقدس، مسئولان حرم رضوی با زائران امام رضا (ع) که قصد ورود به حرم امام هشتم (ع) را دارند نامناسب برخورد کرده و به بهانه های مختلف مانع ورود زائران به حرم می شوند.

مسئولان حرم از ورود هر گونه وسیله معمولی که همراه زائران است جلوگیری کرده و پاسخگوی رفتار نامناسب خود نیز نیستند.

با وجود این که همه ساله زائران بی شماری از سراسر کشور برای حضور در مراسم تحویل سال نو به مشهد مقدس سفر می کنند و مسئولان نیز از این امر مطلع هستند اما متاسفانه هیچگونه برنامه ریزی و هماهنگی برای خدمات دهی به زائران وجود ندارد.

امسال نزدیک به 6 میلیون نفر برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس سفر کرده اند.
کد مطلب 851346

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