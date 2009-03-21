چیدن سفره هفت سین جبهه در یادمانهای دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در شلمچه، این سفره ها که به یاد روزهای خاطره انگیره رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی در کنار یادمانهای دفاع مقدس چیده شده از سیمینوف، سیم خاردار، سیم چین، سیم تله، سبدی، سوسکی، سرنیزه تشکیل شده است.

در لحظه تحویل سال بسیاری از هموطنان در کنار این سفره نشستند و سال جدید خود را آغاز کردند و به یاد مجاهدت فرزندان ایران زمین در هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع از این خاک قرآن خواندند.

گفتنی است؛ گفتنی است مراسم سال تحویل در کنار یادمان شهدای شلمچه با حضور هزارن نفر از میهمانان نوروزی، راهیان نور و مردم شهرهای آبادان و خرمشهر با شکوه خاصی برگزار شد.