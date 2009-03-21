عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تعداد بیکاران در انگلیس به دو میلیون نفر افزایش یافت.

- "واحد اطلاعات اقتصادی"(EIU) ایران را کشوری امن و انگلستان را پر مخاطره برای سرمایه گذاری توصیف کرد.

- دفتر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز عید نوروز را به ایران تبریک گفت.

- یک ژنرال هلندی پیش بینی کرد که افزایش نیروهای خارجی در افغانستان منجر به افزایش خشونتها در این کشور شود.

- خالد مشعل اسرائیل را به ربودن سربازان بیشتر این رژیم تهدید کرد.

- هند نسبت به افزایش دشمنی این کور با پاکستان هشدار داد.

- در پی درخواست القاعده برای سرنگون سازی دولت جدید سومالی رهبران سیاسی، دینی و مردم این کشور به بن لادن در خصوص دخالت در امور داخلی این کشورشان هشدار دادند.

- محاکمه موشه کتساف رئیس سابق رژیم صهیونیستی به اتهام فساد جنسی

- فعالیت یکی از پایانه های کاروان تدارکاتی ناتو در پاکستان به دلایل امنیتی ممنوع شد.

- نوروز در سراسر کشورهای آسیای میانه و افغانستان با شکوه هر چه تمامتر در حال برگزاری است.