عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تعداد بیکاران در انگلیس به دو میلیون نفر افزایش یافت.
- "واحد اطلاعات اقتصادی"(EIU) ایران را کشوری امن و انگلستان را پر مخاطره برای سرمایه گذاری توصیف کرد.
- دفتر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز عید نوروز را به ایران تبریک گفت.
- یک ژنرال هلندی پیش بینی کرد که افزایش نیروهای خارجی در افغانستان منجر به افزایش خشونتها در این کشور شود.
- خالد مشعل اسرائیل را به ربودن سربازان بیشتر این رژیم تهدید کرد.
- هند نسبت به افزایش دشمنی این کور با پاکستان هشدار داد.
- در پی درخواست القاعده برای سرنگون سازی دولت جدید سومالی رهبران سیاسی، دینی و مردم این کشور به بن لادن در خصوص دخالت در امور داخلی این کشورشان هشدار دادند.
- محاکمه موشه کتساف رئیس سابق رژیم صهیونیستی به اتهام فساد جنسی
- فعالیت یکی از پایانه های کاروان تدارکاتی ناتو در پاکستان به دلایل امنیتی ممنوع شد.
- نوروز در سراسر کشورهای آسیای میانه و افغانستان با شکوه هر چه تمامتر در حال برگزاری است.
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