سد چل چای آب 25 هزار هکتار از اراضی مینودشت را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مینودشت، محمد عجم صبح شنبه در بازدید از این طرح افزود: علاوه براین، اجرای این طرح از نظر گردشگری و توریستی نیز حائز اهمیت بوده و باید شتاب بیشتری گیرد.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به این شهرستان بوده که روند اجرایی آن مطلوب و روبه رشد است.

وی، توسعه شهرکهای صنعتی را از دیگر تلاشها انجام شده در سالهای اخیر در این شهرستان اعلام و اضافه کرد: در سال گذشته 500 فرصت شغلی در این شهرکها برای افراد جویای کار ایجاد شده است.

به گفته عجم، اکنون 20 واحد فعال در شرکهای صنعتی منطقه وجود دارد و هر روز متقاضیان تاسیس واحدهای تولیدی صنعتی در منطقه افزایش می یابد.

فرماندار مینودشت، ساخت کارخانه بزرگ سیمان با ظرفیت تولید 3500 تن را از دیگر دستاوردهای سفر هیئت دولت به این شهرستان اعلام کرد.

وی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این شهرستان دعوت کرد و.یادآورشد: متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرستان از تسهیلات مناطق محروم بهره مند می شوند.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر موانع توسعه صنعت در شهرستان رفع شد و صنایع مکمل بخش کشاورزی رونق گرفته است.

شهرستان مینودشت 156 هزار نفر جمعیت دارد.