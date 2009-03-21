تقاضای کم سابقه سفر زمینی به ترکیه در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بابک طالبی با اعلام این خبر گفت: از 25 تا 29 اسفندماه سال 87 بیش از 26 هزار و 500 نفر توسط 400 دستگاه اتوبوس به مقصد ترکیه در پایانه مرزی بازرگان در صفهای طولانی منتظر گذر مرزی بودند که به رغم تلاشهای شبانه روزی برای سرعت دادن به خروج این اتوبوسها از مرز ایران توسط مسئولان، تا لحظه تحول سال هنوز بیش از 20 دستگاه از این اتوبوسها در صف گذر مرزی بودند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی افزود: در روزهای اول مراحل گذر مرزی، نسبت به تقاضای مسافران برای خروج از کشور و ورود به ترکیه توسط عوامل مرزی این کشور تا حدودی کند بود، اما با تلاشهای صورت گرفته روند اتمام خدمات مرزی توسط طرف ترک روند شتابانی گرفت.

وی تصریح کرد: بر همین اساس هماهنگی شده است که اتوبوسهای متقاضی سفر به ترکیه از مرز سرو اسن دره به عنوان جایگزین استفاده کنند.