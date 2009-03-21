سال جدید سال پیشرفت و حرکت شتابان ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام نوروزی رئیس جمهور به این شرح است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم



اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه.

یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال ،حول حالنا الی احسن الحال.

عید بزرگ نوروز را به همه ملت ایران ، همه فارسی زبانان، همه ملتهایی را که نوروز را جشن می‌گیرند، همه بشریت و رهبری عزیز انقلاب صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

اندیشة نوروزی بدون تردید یک هدیه الهی است. نوروز مظهر تجدید حیات و نو شدن طبیعت است. نوروز مظهر نو شدن دلها و جانهای انسانهاست. مظهر دوستی و عشق و محبت و خانواده و خویشاوندی است و نوروز مظهر هویت ایرانی و ماندگاری تاریخی ملت بزرگ ایران است.

سالی که گذشت سرشار از فراز و نشیب‌ها و پیروزیهای بزرگ برای ملت عزیز ایران بود. سالی که گذشت سال تحولات شگرف در عرصه‌های جهانی بود. ملت بزرگ ایران با امید و نشاط ، سخت‌ترین گردنه‌ها را فتح کرد. در عرصه‌های علمی و فناوری، سازندگی، عمرانی و اقتصادی و در سیاست خارجی کارهای بزرگ و دستاوردهای عظیم در اختیار ملت ایران قرار گرفت. در مدت کوتاهی معادل چند سال کار انجام شد و دستاورد به دست آمد که همه اینها نشان از ظرفیت عظیم ملت ایران دارد.

پروژه‌های بزرگ و اثرگذار و ماندگار، اصلاحات ساختاری، نوآوریهای علمی و فناوریهای بزرگ، مدیریت اقتصاد کشور در برابر بحران عظیم اقتصاد جهانی، پیروزیهای بزرگ در عرصه سیاست بین‌الملل و حضور فعال و تأثیرگذار در صحنه‌های گوناگون جهانی، رفع سایه‌تهدید، تثبیت استقلال و اراده ملت ایران، از دستاوردهای سال گذشته بود و همه اینها یعنی بر اثر تلاشهای مجدانه ملت بزرگ، فرصتهای جدید و مهمی در برابر ملت قرار گرفته است و ملت می تواند بدون دغدغه برای فرداهای روشن خود برنامه‌ریزی و عمل کند.

بر اثر ایستادگی و مجاهدت ملت بزرگ امروز جایگاه ایران در عرصه جهان جایگاهی شایسته و عزتمند است. ملت ایران پرچمدار خداپرستی و عدالت و صلح است. به فضل الهی و بر اثر یکدلی، ‌یکپارچگی ملت، ایمان ناب، تلاش مجدانه، امید و نشاط و پیوستگی با خط امامت و ولایت، ملت ایران سرزنده و عزتمند است. به فضل الهی سال جدید نیز سال پیشرفت و حرکت شتابان ملت ایران خواهد بود. تحولات بزرگ به نفع ملت ایران، به نفع عدالت و به نفع خوبیها در راه است. پیگیری امر ساختن و ‌آباد کردن و اصلاح امور و طرح تحول بزرگ اقتصادی یعنی سپردن مدیریت اقتصاد کشور به دست مردم از برنامه‌های سال جاری است. مردم با هدفمند کردن یارانه‌ها خود صاحب منابع کشور می‌شوند و به طور مستقیم در مدیریت منابع و مصارف مشارکت جدی و اثرگذار خواهند داشت.

در سال جاری صحنه‌های پرشور و تعیین‌کننده‌ دیگری در راه است که ملت بزرگ ایران آینده روشن و درخشان خود را با عزم و اراده الهی رقم خواهد زد. آینده از آن ملت ایران و ملتهای آزاده جهان است. در عرصه بین‌الملل هم شاهد تحولات بزرگ بودیم .ناکارآمدی ساختارهای قدرت جهانی به روشنی آشکار شد قدرت‌های جهانی به بن‌بست کامل رسیده‌اند. بن بست در عرصه نظر و مدیریت و اجرا .آنها در تهاجم فرهنگی علیه ملتها و تحقیر ملت‌ها شکست خوردند. بحرانهای بزرگ سیاسی و امنیتی در جهان عمیق و عمیق‌تر شد و امروز هم بحران فراگیر و بزرگ اقتصادی نشان از شکست همه جانبه سیاستها، اندیشه‌ها و اهداف توسعه‌طلبانه قدرتهای مادی جهان دارد و همه اینها نشان شکست کامل آنها در مبانی نظری و عملی و هم در صحنه مدیریت جهانی است و این یعنی لیبرالیسم غربی و مکاتب مادی به پایان راه و بن بست رسیده‌اند. البته در کنار این رویداد عظیم شاهد یک جریان زیبا و شکوفا هستیم: خیزش ملتها ، ترویج روحیه عدالت‌طلبی و گرایش و همبستگی واقعی بین ملتها و مردم جهان.

افق نگاه مدیریت مسلط امروز تیره و تار است و اما در برابر آن امید روزافزون به آینده روشن، نیاز جهانی را به اندیشه و ساز و کارهای جدید ملموس کرده است. عدالت جهانی ضرورت قطعی برای پاسخگویی به نیازهای واقعی و حقیقی بشریت است. باید عدالت حاکم شود تا همه ظرفیت‌ها و استعدادها شکوفا گردد. البته این وعده بزرگ الهی است که در سایه مدیریت انسان کامل و منجی عالم بشری محقق خواهد شد. همانگونه که طبیعت بهار دارد دلها نیز بهار دارد. روزگار نیز سرسبزی و خرمی دارد. در دعا می‌خوانیم که امام عصر(عج) ربیع الانام است، یعنی بهار مردمان، بهار دلها و جانها و می خوانیم امام نضرة الایام است یعنی خرمی و سرسبزی دوران.

امروز جامعه بشری نیاز به او را بیش از همیشه احساس می‌کند. امروز جامعه بشری مشتاق‌تر از گذشته منطق مکتب، مرام و مدیریت او را می‌طلبد و آرزو می‌کند. امروز به روشنی می‌توان نشانه‌های آمدن او را مشاهده کرد. عصر، عصر ظهور است و باید از صمیمیم جان او را بخواهیم و برای ظهورش دعا کنیم و برای فراهم آمدن هر چه بیشتر زمینه‌های حکومت جهانی‌اش تلاش نماییم.

یاد و نام امام راحل و شهیدان و جانبازان و آزادگان و ایثارگران که این راه نورانی را در برابر ما و بشریت گشودند گرامی می‌داریم. از همه کسانی که در همه ایام نوروز در حال خدمتند تا ملت در آرامش و نشاط باشند سپاسگزارم و یاد همه کسانی که سال گذشته در عید نوروز در بین و در جمع ما بودند و امروز نیستند گرامی می داریم و رحمت و مغفرت خدا را برای همه آنها مسئلت داریم .از خدای بزرگ شفای عاجل همه مریضان را آرزومندیم . به عنوان خادمی کوچک صمیمانه از ملت بزرگ ایران به خاطر همه خوبیها ، محبتها‌ ، صبوریها ، همراهیها و بزرگواریها سپاسگزاری می کنم. عهد می‌بندیم که همه توان خود را برای سرافرازی ایران و عزت و عظمت ملت ایران و حاکمیت همه خوبیها و زیباییها بکار ببندیم. از خدای متعال بهروزی و سعادت همه ملتها و حاکمیت عدالت و خداپرستی را مسئلت دارم.



