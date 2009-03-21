بالغ بر 820 هزار مسافر نوروزی وارد مشهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از این تعداد بالغ بر 760 هزار نفر از طریق جاده های استان با وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلر و یا وسایل نقلیه شخصی وارد شهر شده اند.

از طریق راه آهن را هم طی این مدت 42 هزار و 700 نفر با 80 رام قطار به مشهد سفر کرده اند در عین آنکه همین تعداد قطار مسافران مشهد را به مقاصد دیگر منتقل کرده اند و حدود 14 هزار مسافر نیز از طریق فرودگاه شهید هاشمی نژاد وارد این شهر شده اند.

تاکنون بر اساس آمارها 520 هزار و 221 نفر در واحدهای اقامتی موجود شهر از هتل و هتل آپارتمان تا حسینیه ها و مدارس اسکان یافته اند.

از 28 هزار و 500 ظرفیت تخت در بخش هتلها 20 هزار تخت تکمیل شده که حدود 84 درصد ظرفیت هتلی مشهد است.

همچنین 51 هزار و 155 نفر هم در هتل آپارتمان های شهر اسکان یافته اند و هم اکنون حدود 80 درصد ظرفیت این بخش تکمیل است.

از بیش از 160 هزار نفر ظرفیت بخش مهمانپذیرها هم تا کنون 123 هزار تخت تکمیل شده است که 80 درصد این ظرفیت است.

در بخش حسینیه ها و تکایا هم ظرفیت پذیرش 450 هزار نفر در مشهد فراهم است و در این مجموعه ها تا کنون 235 هزار نفر مستقر شده اند.

آموزش و پرورش هم 814 واحد آموزشی را با شش هزار و 399 کلاس تا کنون برای پذیرش زوار و مسافران نوروزی در مشهد آماده کرده که تا کنون 49 هزار و 433 فرهنگی را در این مجموعه ها اسکان داده اند و 92 مدرسه با 851 کلاس هم برای اسکان غیر فرهنگیان مهیا شده که دو هزار و 19 مسافر در آنها اسکان یافته اند.